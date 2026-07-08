«Я зол на НАТО»: Трамп заявил, что США потратили $1 трлн на защиту стран Альянса, но не получили от них нужную поддержку

Я не очень доволен НАТО, заявил президент США Дональд Трамп.

В рамках саммита НАТО в Анкаре американский президент отметил, что США за последнее «короткое время» потратили 1 триллион долларов, «чтобы защитить эти страны от России».

«Мы покрывали 100 процентов НАТО. Некоторые страны вообще ничего не платили. Я звонил Великобритании, разговаривал с Германией — они не захотели нам помогать [в вопросе Ирана]. Некоторые небольшие страны хотели помочь, потому что они очень уязвимы», — сказал Трамп.

«Хотя я зол на НАТО и плачу миллионы долларов, я говорю, что они поступают несправедливо. Но мы это решим так или иначе», — добавил он.

Источник: Hürriyet