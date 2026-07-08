БПЛА атаковали «Голубой поток»

Компрессорная станция, задействованная в поставках газа по трубопроводу "Голубой поток", подверглась атаке БПЛА.

«Вечером 7 июля вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали компрессорную станцию (КС) «Краснодарская», - сообщила пресс-служба «Газпрома».

Атака БПЛА на компрессорную станцию газопровода "Голубой поток" была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию, полученные повреждения устраняются, оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок, сообщил "Газпром".

Источник: Коммерсант