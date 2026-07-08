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Кардинала-архиепископа Рабата обвинили в сексуальном насилии, Ватикан открыл расследование

First News Media13:50 - Сегодня
Кардинала-архиепископа Рабата обвинили в сексуальном насилии, Ватикан открыл расследование

По меньшей мере пять женщин обвиняют кардинала-архиепископа Рабата, некогда считавшегося «папабиле», в сексуальном насилии, согласно расследованию AFP.

Ватикан открыл расследование по этим заявлениям, прелат сам 7 июля отстранился от дел, отрицая обвинения.

AFP побеседовала с пенсионеркой, активной в Католической церкви Марокко, которая на данном этапе не разрешила раскрывать точное содержание своего свидетельства, но сообщила о неоднократных сексуальных домогательствах. Также было изучено письменное свидетельство другой женщины, направленное в апостольскую нунциатуру, посольство Ватикана в марокканской столице.

Она обвиняет испанского кардинала Кристобаля Лопеса Ромеро, 74 лет, в «физических жестах», которые она «восприняла как неуместные», в том числе «особенно настойчивых и продолжительных объятиях» и «попытке физического сближения, которую можно расценить как попытку» поцеловать её, от чего она, по её словам, «кое-как уклонилась». Источник в епархии также сообщил AFP, что ему известно как минимум о трёх других женщинах, заявивших о «подобных фактах».

Связавшись по поводу этих обвинений, архиепископ заявил, что не совершал «ни нападения, ни насилия, ни сексуальных домогательств», и призвал «полностью соблюдать принцип презумпции невиновности». Он уточнил, что «ответил (своим) церковным начальникам». «Я буду продолжать полностью сотрудничать с ними в расследовании», которое было открыто, добавил он.

«В период расследования, чтобы не препятствовать ему, я возьму паузу, не буду председательствовать на публичных богослужениях и не участвовать в пастырской деятельности», — добавил он в другом заявлении для верующих епархии, переданном AFP. Святой Престол не ответил на запросы AFP.

На данный момент в марокканские суды не подано ни одной жалобы, сообщил AFP генеральный викарий Марк Эльфер, непосредственный заместитель Кристобаля Лопеса Ромеро.

По мнению Нади Деббаш, адвоката, специализирующегося в этой области, описанные факты подпадают под «квалифицированные сексуальные домогательства и квалифицированные сексуальные посягательства» в случае пенсионерки, и «квалифицированные сексуальные домогательства и покушение на квалифицированное сексуальное посягательство» в случае другой женщины, «отягчающим обстоятельством является злоупотребление властью предполагаемого виновного». AFP не удалось установить точный характер трёх других заявлений.

Член двух дикастерий (министерств) Ватикана, Кристобаль Лопес Ромеро, салезианец (религиозный орден, основанный в XIX веке святым Иоанном Боско (Дон Боско)), известен своей приверженностью межрелигиозному диалогу. Он был возведён в сан кардинала Папой Франциском в 2019 году.

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