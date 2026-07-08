Эрдоган: Турция готова внести вклад в разминирование Ормузского пролива

Помимо дипломатических усилий, Турция готова внести необходимый вклад в разминирование Ормузского пролива.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 36-м саммите глав государств и правительств НАТО в Анкаре.

«Я с удовлетворением отмечаю решительную позицию моего друга господина Трампа, которая, несмотря на попытки саботажа, способствует поиску путей урегулирования кризиса вокруг Ирана», — сказал он.

«Пользуясь случаем, выражаю благодарность Соединенным Штатам и Испании, а также Германии и Италии, которые дополнительно разместили системы противовоздушной обороны, за поддержку, оказанную силами НАТО в защите от ракет, нацеленных на Турцию», — добавил турецкий президент.

Источник: Sabah