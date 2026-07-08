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Эрдоган назвал условия для усиления НАТО

First News Media14:10 - Сегодня
Эрдоган назвал условия для усиления НАТО

Для того, чтобы мы как можно скорее достигли цели "НАТО 3.0", я хотел бы особо обратить внимание на два вопроса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 36-м саммите глав государств и правительств НАТО в Анкаре.

«Во-первых, необходимо снять ограничения на сотрудничество между союзниками по НАТО, прежде всего в оборонной промышленности. Я с удовлетворением отмечаю, что этот посыл был подчеркнут как представителями промышленности, так и представителями правительств на Форуме оборонной промышленности.

Во-вторых, в то время как европейские союзники берут на себя больше ответственности за континентальную оборону, нам необходимо избегать шагов, которые могут ослабить единство Альянса и целостность трансатлантических отношений. Здесь я хотел бы особо обратиться к союзникам — членам Европейского союза.

Максимальная польза от усилий Европейского союза в сфере безопасности возможна только при условии отказа от ненужного дублирования с НАТО», — сказал он, отметив, что «разумная и логичная модель сотрудничества в этой области возможна».

Источник: Sabah

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