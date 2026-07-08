СМИ: Хегсет отменил визит в Израиль

Военный министр США Пит Хегсет отменил свой первый визит в Израиль, намеченный на среду.

Об этом сообщила газета The Jerusalem Post (JPost) со ссылкой на источник.

По сведениям издания, в ходе короткой поездки у Хегсета ожидались встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны Исраэлем Кацем.

Сейчас Хегсет находится вместе с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Анкаре. Короткий визит в Израиль планировался в контексте возобновившихся американских ударов по Ирану. О причинах отмены этой поездки JPost не сообщает.

Ранее о планах Хегсета посетить Израиль сообщала телекомпания CNN. По ее данным, американский министр намеревался развеять опасения израильской стороны по поводу возможной продажи истребителей F-35 Турции.