Вернувшимся в Ходжавендские села семьям вручены ключи от домов - ФОТО

В соответствии с «I Государственной программой Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики» осуществлен процесс первого переселения в села Гюнейхырман и Гюзейхырман Ходжавендского района, выехавшие утром семьи воссоединились с родным краем.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, сегодня село Гюзейхырман Ходжавендского района распахнуло свои объятия для 21 семьи (87 человек), а село Гюнейхырман — для 18 семей (72 человек).

В селах созданы необходимые условия для размещения переселенных жителей. Благоустроены дороги, восстановлены дома и инфраструктура.

Бывшие вынужденные переселенцы выразили благодарность руководству страны за созданные для них условия, почтили память шехидов, освободивших наши земли от оккупации, и пожелали здоровья гази.