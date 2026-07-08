Мелони отвернулась от Трампа при подготовке к общему фото в Анкаре

36-й саммит НАТО в Анкаре проходит на фоне обсуждения ключевых вопросов международной безопасности, однако внимание СМИ также приковано к дипломатическим контактам и взаимоотношениям мировых лидеров.

Во время подготовки к общей фотографии лидеров на 36-м саммите НАТО, который проходит в Анкаре под председательством Турции, внимание привлек эпизод с участием президента США Дональда Трампа и премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

На опубликованных кадрах видно, что в момент, когда Трамп направлялся к месту для общей фотографии, Мелони повернула голову в противоположную сторону.

После этого американский президент продолжил движение и занял свое место в соответствии с протоколом.

Эпизод вновь привлек внимание к сообщениям о напряженности между двумя политиками. Ранее Трамп опубликовал в социальной сети пост, в котором, комментируя фотографию с Мелони, написал: «Нужен судебный запрет на приближение».

По данным итальянской газеты Corriere della Sera, Мелони также обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой не ставить ее рядом с Трампом во время официальных мероприятий саммита.

Источник: Haberler