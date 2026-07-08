Сели нарушили железнодорожное сообщение на западе Азербайджана - ВИДЕО

Из-за нестабильных погодных условий и схода селевых потоков на реках в Гахском, Загатальском и Балакянском районах серьезные повреждения получила железнодорожная инфраструктура на участке Гах–Балакян.

Как сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), в целях обеспечения безопасности движение поездов на этом участке ограничено. В связи с этим с 8 по 20 июля временно прекращена продажа билетов до станций Гораган, Алиабад, Загатала, Гёям и Балакян.

В указанный период поезда по маршруту Баку–Балакян будут курсировать только до станции Гах, а рейсы Балакян–Баку будут отправляться со станции Гах.

Для удобства пассажиров между станцией Гах и остальными станциями маршрута организуют бесплатное автобусное сообщение в обоих направлениях.