Россия ввела запрет на экспорт дизельного топлива

В России перестанут экспортировать дизельное топливо в другие страны.

Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Полный запрет на экспорт дизтоплива ввели в России», — сообщил Новак в разговоре с президентом Владимиром Путиным. Данный запрет направлен на насыщение внутреннего рынка. Кроме того, уже в этом месяце Россия начнет поставлять топливо из других стран, добавил он. Правительство продолжает усилия по стабилизации ситуации на топливном рынке страны.