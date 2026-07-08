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Россия ввела запрет на экспорт дизельного топлива

First News Media20:40 - Сегодня
Россия ввела запрет на экспорт дизельного топлива

В России перестанут экспортировать дизельное топливо в другие страны.

Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Полный запрет на экспорт дизтоплива ввели в России», — сообщил Новак в разговоре с президентом Владимиром Путиным. Данный запрет направлен на насыщение внутреннего рынка. Кроме того, уже в этом месяце Россия начнет поставлять топливо из других стран, добавил он. Правительство продолжает усилия по стабилизации ситуации на топливном рынке страны.

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