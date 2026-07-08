 Анкара и Лондон подписали Соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны - ФОТО | 1news.az | Новости
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Анкара и Лондон подписали Соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны - ФОТО

First News Media21:40 - Сегодня
Анкара и Лондон подписали Соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны - ФОТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали Соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны. 

Об этом сообщает Управление по коммуникациям Администрации президента Турции.

Подписание документа о партнерстве в сфере безопасности и обороны стало главным итогом встречи и отражает стремление Турции и Великобритании к расширению сотрудничества в области безопасности, обороны и стратегического взаимодействия.

Церемония подписания состоялась по итогам их встречи в Президентском комплексе в Анкаре, прошедшей на полях 36-го саммита глав государств и правительств НАТО.

В ходе переговоров лидеры обсудили развитие турецко-британских двусторонних отношений, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Президент Турции также заявил, что современные глобальные вызовы подтверждают необходимость сохранения ключевой роли НАТО в системе коллективной безопасности и укрепления трансатлантических связей. По его словам, союзники по НАТО, не входящие в Европейский союз, должны быть вовлечены в оборонные инициативы ЕС.

 

 


 

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