Анкара и Лондон подписали Соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны - ФОТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали Соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны.

Об этом сообщает Управление по коммуникациям Администрации президента Турции.

Подписание документа о партнерстве в сфере безопасности и обороны стало главным итогом встречи и отражает стремление Турции и Великобритании к расширению сотрудничества в области безопасности, обороны и стратегического взаимодействия.

Церемония подписания состоялась по итогам их встречи в Президентском комплексе в Анкаре, прошедшей на полях 36-го саммита глав государств и правительств НАТО.

В ходе переговоров лидеры обсудили развитие турецко-британских двусторонних отношений, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Президент Турции также заявил, что современные глобальные вызовы подтверждают необходимость сохранения ключевой роли НАТО в системе коллективной безопасности и укрепления трансатлантических связей. По его словам, союзники по НАТО, не входящие в Европейский союз, должны быть вовлечены в оборонные инициативы ЕС.

President Recep Tayyip Erdoğan met with Prime Minister Keir Starmer of the United Kingdom on the sidelines of the 36th NATO Heads of State and Government Summit (#NATOsummit) at the Presidential Complex in Ankara.



The meeting addressed Türkiye–the United Kingdom bilateral… pic.twitter.com/yRDKykElUK — Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) July 8, 2026



