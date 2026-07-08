«Зиря» разгромила «Торпедо» и сделала уверенный шаг вперед в Лиге конференций
Азербайджанский клуб «Зиря» начал выступление в новом розыгрыше Лиги конференций с крупной победы.
В первом матче первого квалификационного раунда команда на своем поле разгромила грузинское «Торпедо» из Кутаиси со счетом 3:0.
Счет в игре на 32-й минуте открыл защитник Руан Ренато, который точным ударом вывел хозяев вперед. На перерыв подопечные Рашада Садыхова ушли, сохраняя минимальное преимущество.
В начале второго тайма, на 47-й минуте, Давит Волков удвоил разрыв в счете, значительно улучшив положение «Зиря».
Точку в матче на 64-й минуте поставил Руан Ренато, успешно реализовав пенальти и оформив дубль.
Ответный матч между командами пройдет 16 июля в Кутаиси.
420