«Зиря» разгромила «Торпедо» и сделала уверенный шаг вперед в Лиге конференций

Азербайджанский клуб «Зиря» начал выступление в новом розыгрыше Лиги конференций с крупной победы.

В первом матче первого квалификационного раунда команда на своем поле разгромила грузинское «Торпедо» из Кутаиси со счетом 3:0.

Счет в игре на 32-й минуте открыл защитник Руан Ренато, который точным ударом вывел хозяев вперед. На перерыв подопечные Рашада Садыхова ушли, сохраняя минимальное преимущество.

В начале второго тайма, на 47-й минуте, Давит Волков удвоил разрыв в счете, значительно улучшив положение «Зиря».

Точку в матче на 64-й минуте поставил Руан Ренато, успешно реализовав пенальти и оформив дубль.

Ответный матч между командами пройдет 16 июля в Кутаиси.