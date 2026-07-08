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Трамп заявил, что является «целью номер один» для Ирана

First News Media23:00 - 08 / 07 / 2026
Трамп заявил, что является «целью номер один» для Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран рассматривает его как основную цель.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре, передает британская газета The Independent.

По словам американского лидера, он также может стать жертвой возможного покушения, поскольку, как он утверждает, является «целью номер один».

При этом Трамп отметил, что не обеспокоен подобными угрозами. Он заявил, что продолжает выполнять свою работу и считает, что делает ее лучше, чем кто-либо ранее.

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