В тяжелом ДТП в Самухе погибли три человека - ФОТО

В Самухском районе в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, еще один пострадал.

Как сообщает Report, на участке дороги, проходящей через село Кюргырагы, стоклнулись два автомобиля.

В результате инцидента погибли Самир Ахмедов (1975 года рождения), Фарида Ахмедова (1987 г.р.) и Агиля Алиева (1962 г.р.), а также пострадал 17-летний Ахмед Ахмедов.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и соответствующих структур. Пострадавший был доставлен в больницу.

По факту начато расследование.