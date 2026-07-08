В тяжелом ДТП в Самухе погибли три человека - ФОТО
В Самухском районе в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, еще один пострадал.
Как сообщает Report, на участке дороги, проходящей через село Кюргырагы, стоклнулись два автомобиля.
В результате инцидента погибли Самир Ахмедов (1975 года рождения), Фарида Ахмедова (1987 г.р.) и Агиля Алиева (1962 г.р.), а также пострадал 17-летний Ахмед Ахмедов.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и соответствующих структур. Пострадавший был доставлен в больницу.
По факту начато расследование.
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