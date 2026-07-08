Галибаф: США нарушили меморандум о взаимопонимании с Ираном

США допустили серьезные нарушения меморандума о взаимопонимании с Ираном.

Об этом заявил глава иранского парламента Мохаммад Галибаф в социальной сети X.

По его словам, американская сторона нарушила договоренности относительно Ормузского пролива, продолжает угрожать новыми ударами, ввела нефтяные санкции и атаковала юг Ирана.

«Эпоха запугивания и вымогательства закончилась. Это ни к чему не приводит. Мы не отступим», — написал Галибаф.