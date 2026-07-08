Guardian: Женщины и люди с образованием сильнее всех пострадают из-за внедрения ИИ

Австралийское правительство представило первый национальный доклад о влиянии искусственного интеллекта на занятость.

Как пишет The Guardian со ссылкой на исследование Jobs and Skills Australia, именно интеллектуальные профессии становятся наиболее уязвимыми, тогда как рабочие специальности пока сохраняют устойчивость.

В зоне риска — сотрудники колл-центров, бухгалтеры, маркетологи, офисные работники, администраторы, менеджеры розничной торговли и разработчики ПО. Эти сферы традиционно заняты женщинами и специалистами с высшим образованием.

Наименее подвержены автоматизации профессии, где решают практические навыки: электрики, строители, водители грузовиков и погрузчиков, работники ухода за пожилыми людьми, уборщики и садовники.

Хотя массовых сокращений пока нет, динамика тревожная: с конца 2022-го по начало 2026-го занятость в «уязвимых» секторах выросла лишь на 5,6%, тогда как в устойчивых — на 9,5%.

Министр занятости Аманда Ришворт заявила, что власти намерены использовать ИИ для создания новых рабочих мест, а не их ликвидации: «Мы продолжим инвестировать в обучение и переподготовку, чтобы помочь людям адаптироваться к изменениям».