 США заявили о завершении очередной волны ударов по Ирану, КСИР - об ударах по американским базам в Бахрейне и Кувейте | 1news.az | Новости
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США заявили о завершении очередной волны ударов по Ирану, КСИР - об ударах по американским базам в Бахрейне и Кувейте

First News Media08:52 - Сегодня
США заявили о завершении очередной волны ударов по Ирану, КСИР - об ударах по американским базам в Бахрейне и Кувейте

Американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану, атаке подверглись 90 целей. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Силы CENTCOM завершили дополнительный раунд ударов по Ирану, нацеленных на дальнейшее ослабление возможностей Ирана атаковать коммерческие суда и невинных гражданских моряков в Ормузском проливе. Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным целям", - говорится в публикации CENTCOM в X.

Среди атакованных целей командование указало системы ПВО, береговые системы наблюдения, места хранения ракет и беспилотников, инфраструктурные объекты военной логистики.

Днем ранее ВС США атаковали 80 целей на территории исламской республики.

В то же время военно-морские и воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удары по американским военным базам в Бахрейне и Кувейте. Об этом говорится в заявлении КСИР, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.

"Бойцы военно-морских и воздушно-космических сил КСИР в ходе совместной ракетной и беспилотной операции вскоре после атак противника по различным точкам страны уничтожили ключевые объекты и инфраструктуру двух американских баз Али ас-Салем и Арифджан в Кувейте, а также Эль-Джуфейр и Шейх-Иса в Бахрейне", - говорится в заявлении.

КСИР предупредил, что в случае повторения американских атак Тегеран расширит ответные меры, которые будут направлены и на другие базы ВС США на Ближнем Востоке.

Источник: ТАСС

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