Галибаф: Ормузский пролив будет открыт только после выполнения условий Тегерана, а не под угрозами Вашингтона

Спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф после новых ударов ВС США по исламской республике заявил, что Ормузский пролив будет открыт только после выполнения условий Тегерана, а не под угрозами Вашингтона.

"Не стоит бессмысленно метаться, иначе ты уйдешь под воду еще глубже: Ормузский пролив откроется только при выполнении "договоренностей с Ираном", а не под американскими угрозами", — написал Галибаф в X.

Он подчеркнул, что запугивания и нарушение обещаний со стороны США больше не обходятся без последствий. "Скажу прямо: если ты нанесешь удар, то тебя ударят в ответ", — добавил Галибаф.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о новых ударах по объектам в исламской республике, призванных ослабить возможности Ирана по контролю Ормузского пролива. Сообщалось о взрывах в иранских портовых городах Аккала, Бендер-Аббас, Джаск, Исфахан, Сирик и Чабахар, а также на острове Абу-Муса и в некоторых районах провинции Бушер.

Источник: ТАСС