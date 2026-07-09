 Галибаф: Ормузский пролив будет открыт только после выполнения условий Тегерана, а не под угрозами Вашингтона | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Галибаф: Ормузский пролив будет открыт только после выполнения условий Тегерана, а не под угрозами Вашингтона

First News Media09:00 - Сегодня
Галибаф: Ормузский пролив будет открыт только после выполнения условий Тегерана, а не под угрозами Вашингтона

Спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф после новых ударов ВС США по исламской республике заявил, что Ормузский пролив будет открыт только после выполнения условий Тегерана, а не под угрозами Вашингтона.

"Не стоит бессмысленно метаться, иначе ты уйдешь под воду еще глубже: Ормузский пролив откроется только при выполнении "договоренностей с Ираном", а не под американскими угрозами", — написал Галибаф в X.

Он подчеркнул, что запугивания и нарушение обещаний со стороны США больше не обходятся без последствий. "Скажу прямо: если ты нанесешь удар, то тебя ударят в ответ", — добавил Галибаф.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о новых ударах по объектам в исламской республике, призванных ослабить возможности Ирана по контролю Ормузского пролива. Сообщалось о взрывах в иранских портовых городах Аккала, Бендер-Аббас, Джаск, Исфахан, Сирик и Чабахар, а также на острове Абу-Муса и в некоторых районах провинции Бушер.

Источник: ТАСС

Поделиться:
244

Актуально

Политика

Азербайджанские дипломаты отмечают профессиональный праздник

Общество

Камера в подъезде довела до суда: за съёмку соседей без их согласия придется ...

Общество

В Азербайджане утвердили правила льготного ввоза раритетных автомобилей

В мире

США готовы снять с Турции санкции и передать ей F-35, но есть условие: что известно о ...

В мире

Один из резервуаров Тверской нефтебазы загорелся после налета БПЛА

Пашинян: общение с Мишустиным было искренним, достигнуты договоренности

Турция создает с рядом стран совместный банк обороны, безопасности и устойчивости

Пашинян уходит в отпуск 

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Трамп: США приостановили переговоры с Ираном на период похорон Хаменеи

Трамп прибыл в Анкару с делегацией из 1400 человек и персональной туалетной системой

В Великобритании запретили продажу влажных салфеток

Миллионы иранцев совершили поминовение перед телом Хаменеи - ВИДЕО

Последние новости

Один из резервуаров Тверской нефтебазы загорелся после налета БПЛА

Сегодня, 12:48

Пашинян: общение с Мишустиным было искренним, достигнуты договоренности

Сегодня, 12:35

Турция создает с рядом стран совместный банк обороны, безопасности и устойчивости

Сегодня, 12:30

Пашинян уходит в отпуск 

Сегодня, 12:20

Премьер Катара призвал США и Иран к диалогу и выполнению меморандума

Сегодня, 12:15

Стали известны номинанты на премию «Эмми-2026»: Полный список главных номинаций - ФОТО

Сегодня, 12:02

Премьер Канады передал полиции подаренный Эрдоганом револьвер

Сегодня, 11:55

В Баку бензовоз и легковой автомобиль совершили аварию на автозаправочной станции - ВИДЕО

Сегодня, 11:47

«Леди и два джентльмена»: Эмине Эрдоган приняла спутников лидеров НАТО - ФОТО

Сегодня, 11:44

Индонезия ужесточила правила для блогеров и инфлюенсеров с туристическими визами

Сегодня, 11:40

Россия сбила собственный вертолет

Сегодня, 11:37

Камера в подъезде довела до суда: за съёмку соседей без их согласия придется платить штраф

Сегодня, 11:33

КСИР сообщил о ликвидации двух террористических группировок

Сегодня, 11:28

«Грапарак»: Пашинян не смог убедить Москву

Сегодня, 11:25

Откуда в Азербайджане появилось столько саранчи: ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:15

США допускают, что новая волна ударов по Ирану продлится до месяца

Сегодня, 11:10

Трамп: у США есть много способов победить в конфликте с Ираном

Сегодня, 10:55

В Иране 14 человек погибли из-за последних атак США - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:47

Трамп заявил, что Испания «исправилась» после угроз прекратить торговлю

Сегодня, 10:40

Иран ударил по военным объектам США в Кувейте, Катаре и Бахрейне

Сегодня, 10:35
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02