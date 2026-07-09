Азербайджан и Грузия обсудили вопросы сотрудничества в сфере культуры - ФОТО

9 июля министр культуры Азербайджана Адиль Керимли встретился с делегацией во главе с первым заместителем министра культуры Грузии Георги Мирцхулавой, находящейся с визитом в Азербайджане.

Приветствуя гостей, Адиль Керимли отметил, что отношения между двумя странами успешно развиваются по всем направлениям, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу министерства культуры.

Было подчеркнуто, что благодаря совместным усилиям лидеров Азербайджана и Грузии двусторонние отношения вышли на уровень стратегического партнерства, что создает широкие возможности для дальнейшего развития сотрудничества и в сфере культуры.

Министр также подчеркнул, что в последние годы особое развитие получило взаимодействие двух стран в области театра и кинематографа.

Первый заместитель министра культуры Грузии Георги Мирцхулава поблагодарил за теплый прием и передал Адилю Керимли приветствия министра культуры Грузии Тинатин Рухадзе. М.Мирцхулава отметил заинтересованность своей страны в дальнейшем развитии азербайджано-грузинского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего углубления сотрудничества между двумя странами в области культуры.

Отметим, что грузинская делегация прибыла в Баку для участия в третьем заседании Совместной рабочей группы министерств культуры Азербайджана и Грузии.