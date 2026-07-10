Представители американской компании AECOM изучили локацию проекта TRIPP в Армении

Армению посетили представители американской инженерно-консалтинговой компании AECOM.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства США в Армении в Facebook.

“На прошлой неделе мы приняли в Армении представителей американской инженерно-консалтинговой компании AECOM. Команда AECOM и партнеры из правительства Армении изучили локацию проекта TRIPP с целью создания железнодорожной и другой инфраструктуры, которая будет поддерживать экономический рост, взаимосвязанность и региональную интеграцию”, - говорится в сообщении.