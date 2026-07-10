Нетаньяху выразил Трампу обеспокоенность высказываниями Эрдогана

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились продолжать координацию действий между своими странами.

Об этом говорится в заявлении канцелярии израильского премьера по итогам телефонного разговора лидеров.

«В рамках постоянных контактов между Нетаньяху и Трампом состоялась еще одна беседа, в ходе которой была налажена дальнейшая координация действий стран в различных областях», — цитируют заявление мировые СМИ.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора Трамп проинформировал Нетаньяху о действиях США в Персидском заливе, однако подробности не приводятся.

Нетаньяху поднял вопрос о «резкости» высказываний президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его помощников в отношении Израиля, говорится в заявлении, не уточняя, какие замечания имелись в виду конкретно.

Также израильский премьер подчеркнул необходимость сохранения зон безопасности вдоль границ Израиля в Ливане, Сирии и секторе Газа.