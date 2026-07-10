Фидан: Оснований для открытого столкновения Турции и Израиля нет

Оснований для открытого военного столкновения между Турцией и Израилем нет, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Нет никаких причин для открытого конфликта. Турция не позволит втянуть себя в подобную ситуацию", — сказал Фидан в интервью изданию National.

Он отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган придерживается курса на мирное урегулирование конфликтов и не станет поддаваться на возможные провокации.

При этом министр вновь подверг критике политику премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху. По словам главы МИД Турции, действия нынешнего израильского правительства являются «бременем для самого Израиля, региона и представляют угрозу международной безопасности».

Фидан также выразил мнение, что Израиль может быть не заинтересован в стабильной и развивающейся Сирии, и добавил, что международное сообщество должно усилить давление на Тель-Авив для обеспечения беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Отношения Турции и Израиля остаются напряженными после начала военной операции Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Анкара неоднократно обвиняла израильские власти в непропорциональном применении силы против палестинцев, заблокировала торговые отношения с Израилем и выступает за создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Источник: РИА Новости