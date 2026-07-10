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На заседании Экономического совета обсудили развитие туризма и горнодобывающей отрасли

First News Media18:15 - Сегодня
На заседании Экономического совета обсудили развитие туризма и горнодобывающей отрасли

 10 июля под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова состоялось заседание Экономического совета.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.

Было отмечено, что на заседании подробно обсуждались два основных вопроса - проект «Государственной программы по развитию туризма в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы», включая перспективы развития туризма и основные приоритетные мероприятия, и проект программы «Развитие горнодобывающей и металлургической промышленности: текущее состояние и перспективы до 2030 года», а также другие текущие экономические вопросы.

По первому вопросу повестки дня был заслушан подробный доклад председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева, а по второму — министра экономики Микаила Джаббарова. По представленным темам выступили члены Экономического совета и приглашенные на заседание участники.

«По итогам заседания были приняты решения о представлении Президенту Азербайджанской Республики проектов обеих обсужденных государственных программ, а профильным ведомствам даны соответствующие поручения», — отмечается в сообщении.

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