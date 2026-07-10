Индонезия переходит на дизель из пальмового масла

В Индонезии запустили программу обязательного использования биодизеля с 50-процентным содержанием пальмового масла. Об этом 10 июля объявил президент Индонезии Прабово Субианто.

"Это не просто технологическое достижение – это доказательство того, что Индонезия может использовать свои природные ресурсы на благо собственного народа", – передает его слова Jakarta Globe.

Прабово назвал этот шаг важным этапом на пути к энергетической независимости и снижению импорта топлива.

Он также отметил, что энергетическая независимость была одним из приоритетов его администрации, и он поручил советникам добиваться самодостаточности в этой области еще до вступления в должность.

Программа B50 повышает обязательную долю биодизеля на основе пальмового масла в топливе до 50%. Власти рассчитывают сократить импорт, увеличить переработку пальмового масла и укрепить энергетическую безопасность. Ожидается, что использование более высокой доли биодизеля позволит полностью отказаться от импорта топлива.