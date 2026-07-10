Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран обратился к США с просьбой продолжить переговоры.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Соглашение о прекращении огня между США и Ираном, подписанное в прошлом месяце, в последние дни оказалось под серьёзным давлением из-за обмена ударами между американскими и иранскими войсками.

В пятницу, 10 июля, Трамп заявил, что Иран попросил США "продолжить переговоры".

"Мы согласились на это, но Соединённые Штаты чётко дали им понять, что перемирие закончилось", – отметил американский президент.

Эти заявления прозвучали после того, как ранее Трамп заявил, что рамочное соглашение с Ираном о прекращении боевых действий, подписанное в прошлом месяце, фактически утратило силу.