 Учёные обнаружили более 70 вулканов на дне океана, их извержение может иметь глобальные последствия | 1news.az | Новости
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Учёные обнаружили более 70 вулканов на дне океана, их извержение может иметь глобальные последствия

First News Media23:20 - 10 / 07 / 2026
Учёные обнаружили более 70 вулканов на дне океана, их извержение может иметь глобальные последствия

Учёные обнаружили на дне океана 73 ранее неизвестных вулканических образования, которые могут представлять потенциальную угрозу.

Об открытии сообщает Daily Mail.

До недавнего времени о существовании этих объектов не было известно, поскольку значительная часть океанских глубин остаётся малоизученной. Исследовательская группа под руководством вулканолога Андреа Веролино из Университета Париж-Сакле во Франции с помощью искусственного интеллекта выявила 73 подводные кальдеры — крупные впадины, образовавшиеся в результате вулканической активности.

Ранее учёным были известны лишь около 30 подобных объектов с низкой вулканической активностью.

Как объяснил Веролино, кальдера формируется после мощного выброса магмы, когда поверхность над опустевшей подземной камерой вулкана обрушивается, создавая огромную впадину.

По словам специалиста, подводные вулканы могут представлять опасность, поскольку способны провоцировать землетрясения и цунами. При этом прогнозировать их активность крайне сложно из-за масштабов океана и недостаточной изученности его дна.

Для поиска новых объектов исследователи использовали алгоритмы искусственного интеллекта, созданные для анализа поверхности Марса, адаптировав их для изучения океанического рельефа.

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