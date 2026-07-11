В результате авиакатастрофы на Багамах погибли 10 человек

В результате крушения легкомоторного самолета Cessna 402 авиакомпании Flamingo Air на Багамах погибли 10 человек.

Об этом сообщает гаитянское радио Tele Patriarche.

Инцидент произошел в районе Норт-Андрос. Девять пассажиров погибли на месте, один с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

Самолет выполнял внутренний рейс из столицы Нассау в аэропорт Сан-Андрос. Багамское министерство авиации временно приостановило перевозки авиакомпании на время расследования.