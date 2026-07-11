Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Кичик Галадереси Шушинского района, встретился с жителями, вернувшимися в село

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 11 июля ознакомился с работами по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Кичик Галадереси Шушинского района, встретился с жителями, вернувшимися в село.

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал главу государства о работе, проделанной в селе.

Было сообщено, что в Кичик Галадереси насчитывается 66 частных домов. 19 из них непригодны для проживания, а 47 - частично пригодны. 26 из этих домов уже готовы к эксплуатации. А в следующем году будет готов 21 дом. На начальном этапе в село вернулись 15 семей (51 человек). К концу этого года вернутся еще 11 семей (45 человек).

В селе проведен ряд работ по созданию социальной инфраструктуры. Проложены новые газо- и водопроводные линии, восстановлен артезианский колодец, в настоящее время к водной сети подключены 26 частных домов, установлена трансформаторная подстанция, восстановлены воздушные линии электропередачи. Для отдыха жителей заложены парк и площадь Флага, заасфальтированы внутрисельские дороги.

Отметим, что Кичик Галадереси входит в административно-территориальную единицу села Галадереси Шушинского района и расположено в 40 километрах к юго-западу от райцентра. Село было оккупировано вооруженными силами Армении в 1992 году. Конец оккупации села был положен в 2023 году в результате антитеррористической операции.

До оккупации жители села занимались в основном животноводством, овощеводством и пчеловодством. В селе функционировали средняя школа, детский сад, дом культуры, библиотека, медпункт и отдел связи.

Глава государства побывал в доме жителя села Асада Асадова.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

Жители: Здравствуйте, добро пожаловать. Да хранит Вас Аллах, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Как вы? Как вам живется?

Житель: Большое спасибо, у нас все хорошо, да будет Аллах доволен Вами.

Жительница: Да поможет Вам Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Слава Аллаху.

Житель: Все благодаря Вам. Да, да, слава Аллаху.

Жительница: Да упокоит Аллах души наших шехидов.

Президент Ильхам Алиев: Вы вернулись в родной Карабах.

Житель: Конечно, благодаря Вам. Да упокоит Аллах души наших шехидов, благодаря им. Благодаря Вам – нашему Верховному главнокомандующему.

Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах их души. Как жилищные условия?

Житель: Прекрасные, благодаря Вам. Да, конечно, хорошие. Я Вам признателен, все в порядке.

Президент Ильхам Алиев: Где вы жили во время оккупации?

Житель: В поселке «Умид» Гарадагского района.

Президент Ильхам Алиев: В поселке «Умид»?

Житель: Да.

Президент Ильхам Алиев: В конце 1990-х годов в поселке «Умид». С тех пор там и жили?

Житель: Да упокоит Аллах душу великого лидера Гейдара Алиева. Да, да, жили там.

Президент Ильхам Алиев: Мы вместе приезжали.

Житель: Да, с тех пор мы там и остались.

Президент Ильхам Алиев: Как дела, дочка?

Житель: Да будет Аллах доволен Вами.

Президент Ильхам Алиев: У тебя все хорошо? Какая красивая девочка!

Жительница: Спасибо.

Житель: Господин Президент, я еще раз говорю, все это благодаря Вам. Да хранит Вас великий Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Справедливость была восстановлена.

Житель: Да, конечно, и это тоже благодаря Вам. Куда бы ни ударил «Железный кулак» - там Азербайджан, да.

Президент Ильхам Алиев: Эти места долгие годы находились под оккупацией.

Житель: Да. Вы написали победную историю Азербайджана.

Жительница: Да поможет Вам Аллах.

Житель: Да будет доволен Вами Аллах. Благодарю Вас. Пусть Аллах дарует Вам долгую жизнь и благословение. Будьте всегда во главе нашей страны.

Президент Ильхам Алиев: Видите, здесь девочка хлопает в ладоши. Доченька, хлопай, хлопай.

Представитель: Господин Президент, Асад-киши был участником Отечественной войны.

Житель: Да, Вы наградили меня двумя медалями.

Президент Ильхам Алиев: На каких направлениях сражался? Смотри, она бежит к матери. Давай сфотографируемся, потом пойдешь.

Жительница: Конечно.

Президент Ильхам Алиев: А где другая девочка?

Жительница: Гюляр, Гюляр.

Президент Ильхам Алиев: С ней мы сфотографируемся отдельно. Кажется, она ко мне привыкла, да? На каком направлении?

Житель: На джебраильском, зангиланском направлениях. Мы подорвались на мине в Гюлябирде. Я награжден Вами двумя медалями.

Президент Ильхам Алиев: Вы ушли добровольцем?

Президент: Да, добровольцем.

Жительница: Добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Жительница: Да поможет Вам Аллах.

Представитель: Одна, две, три комнаты, а это зал.

Президент Ильхам Алиев: Столовая.

Житель: Мои медали там, где Вы стоите.

Представитель: Четыре комнаты и кухня.

Президент Ильхам Алиев: Ваши медали здесь.

Житель: Это - за Лачин, за Губадлы. А это – медаль «Участник Отечественной войны». Да хранит Вас Аллах, большое спасибо, мы Вам признателны. Да будет доволен Вами Аллах, пусть Он хранит Вас от бед.

Представитель: Есть и вспомогательные постройки, имеются все возможности для ведения хозяйства, большая территория.

Президент Ильхам Алиев: Вид тоже очень красивый.

Житель: Прекрасный.

Президент Ильхам Алиев: В поселке «Умид» картина была совсем другой.

Житель: Да.

Президент Ильхам Алиев: Пыль, грязь.

Житель: Господин Президент, знаете, не столько пыли было, сколько сырости. Да будет Вами доволен Аллах.

Президент Ильхам Алиев: А здесь - курорт. Прекрасный воздух, вода, красивая природа.

Житель: Благодаря Вам.

Президент Ильхам Алиев: А на рассвете, когда смотришь, глазам приятно.

Житель: Слава Аллаху, здесь есть фрукты, есть черешневые деревья.

Президент Ильхам Алиев: Черешни, яблони.

Житель: Все есть.

Президент Ильхам Алиев: Это ваш участок?

Житель: Да.

Президент Ильхам Алиев: Иди сюда, иди, куда ты убежала? Куда ты убежала, девочка?

Житель: Сфотографируйся с дедушкой.

Президент Ильхам Алиев: Как ее зовут?

Житель: Гюляр.

Президент Ильхам Алиев: Гюляр. Машаллах.

Жительница: Спасибо.

Юноша: Господин Президент, можно с Вами сфотографироваться?

Президент Ильхам Алиев: Давайте сфотографируемся. Это айвовое дерево?

Житель: Да, айвовое. Это грушевое дерево.

Президент Ильхам Алиев: Вы тоже подходите, все вместе. Чем вы будете здесь заниматься?

Житель: Я уже работаю здесь.

Жительница: Поцелуй дедушку, ты тоже поцелуй. Большое спасибо.

Представитель: Асад, чем ты будешь заниматься?

Житель: В настоящее время я работаю, работаю на железной дороге. Иншаллах, в будущем, если будет позволено, я бы и скот здесь для себя держал.

Президент Ильхам Алиев: Что значит разрешение? Это рекомендация.

Житель: Рекомендация.

Президент Ильхам Алиев: Обязательно.

Представитель: Мы создали местным жителям условия для развития фермерских хозяйств, и здесь в том числе.

Житель: Да, да.

Президент Ильхам Алиев: Овцы, ягнята, козы. Сейчас здесь столько корма для скота. Держите скот, держите птицу. То есть используйте эту землю. Вода тоже есть.

Житель: Разобью огород. Господин Президент, большое спасибо за то, что создали нам эти условия. Пусть Аллах всегда будет доволен Вами, долгих Вам лет жизни.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю.

Житель: Благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Будьте счастливы.

Жители: Спасибо Вам, спасибо. Да поможет Вам Аллах, да хранит Аллах Ваших детей. Аминь. Спасибо.

Х Х Х

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с жителями, вернувшимися в село.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

Жители: Здравствуйте, господин Президент, добро пожаловать.

Пожилая женщина: Да благославит тебя Аллах. Да ниспошлет Аллах сил твоим рукам. Ты сокрушил врага. Ты вернул меня в мои годы в родной край.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, да ниспошлет Аллах здоровья, садитесь.

Пожилая женщина: Хочу прожить 101 год.

Президент Ильхам Алиев: 101? С таким воздухом, водой, как здесь, иншаллах так и будет. Родственники рядом с вами. Главное, что вы на родной земле.

Пожилая женщина: Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Как вам здесь живется?

Пожилая женщина: Отлично.

Президент Ильхам Алиев: Сам воздух здесь целебный, не так ли?

Пожилая женщина: Верно. Это мой внук.

Президент Ильхам Алиев: Прекрасно. В институте учишься?

Юноша: В Бакинском инженерном университете.

Президент Ильхам Алиев: Хорошо. Сколько лет женщине?

Жительница: Восемьдесят шесть.

Президент Ильхам Алиев: До 101 года осталось всего ничего – 15 лет.

Пожилая женщина: Я доживу до 102 лет.

Президент Ильхам Алиев: Мы приедем и отпразднуем ваше 100-летие.

Пожилая женщина: Да хранит тебя Аллах, ты очень, очень облегчил жизнь этим людям.

Президент Ильхам Алиев: А где вы жили во время оккупации?

Житель: В Бейлягане.

Президент Ильхам Алиев: В Бейлягане.

Пожилая женщина: Нет, рядом с Бейляганом.

Жительница: В селе Бахарабад.

Президент Ильхам Алиев: Какие там были условия?

Пожилая жительница: Слава Аллаху, хорошие. Два моих сына были бойцами в то время, они живут в Баку.

Президент Ильхам Алиев: А сейчас эти места словно рай, не правда ли?

Жительница: Конечно.

Президент Ильхам Алиев: До столетия осталось 14 лет.

Пожилая женщина: Да стану я твоей жертвой.

Президент Ильхам Алиев: Иншаллах, отпразднуем вместе. Поздравляю вас с возвращением на родную карабахскую землю. Желаю вам здоровья, вы много лет жили в разных местах с тоской по родному краю. Жизнь переселенца уже осталась в прошлом, теперь вы будете с гордостью жить и созидать на родной карабахской земле, заботиться о старших, аксакаллах, детях.

Пожилая женщина: Село Бахарабад находится вблизи Бейлягана.

Президент Ильхам Алиев: И Бахарабад остался в прошлом. Все это в прошлом, теперь есть село Галадереси. Галадереси.

Пожилая женщина: Я сейчас переехала сюда. Но тогда я была здесь.

Президент Ильхам Алиев: Да, знаю, знаю. Вы были здесь, потом уехали. А теперь вернулись.

Житель: Уважаемый господин Президент, да дарует Аллах Вам здоровья. Да хранит Аллах Вас, Ваших детей, нашу Армию.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Да упокоит Аллах души наших шехидов.

Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах их души.

Житель: Да дарует Аллах здоровья нашим гази. Большое спасибо, благодаря Вам, благодаря нашей Армии мы счастливы. Да хранит Вас Аллах.

Жительница: Да дарует Вам Аллах здоровья.

Президент Ильхам Алиев: Это родная земля. Две недели назад мы отмечали День Вооруженных сил. Наша славная Армия проявила большой героизм как во Второй Карабахской войне, так и в антитеррористической операции, да упокоит Аллах души всех наших шехидов.

Житель: Аминь, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Село Галадереси было освобождено 3 года назад – в сентябре 2023 года. Я уверен, что за время от Второй Карабахской войны до антитеррористической операции люди, жившие тогда на оккупированных территориях, тоже надеялись, что наступит день, когда мы вернемся на эти земли.

Житель: Мы ждали Вас, ждали Ваших выступлений по телевизору. Кто у нас есть, кроме Вас?!

Жительница: Вообще, жить в одно время с такой великой личностью, как Вы - это большая гордость.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, дочка, большое спасибо. Поздравляю вас. Живите здесь счастливо, поздравляю.

Другая жительница: Рада, что сегодня встречаюсь с Вами. Я всегда об этом мечтала.

Президент Ильхам Алиев: Где вы жили во время оккупации?

Другая жительница: В Хырдалане. Слава Аллаху, да хранит Вас Аллах, пусть Аллах бережет нашу Армию, да упокоит Он души наших шехидов.

Жительница: Когда мы покидали эти места, мне было полтора года. Сейчас мне 37 лет, я на родной земле и рада, что нахожусь в своей Шуше. Иншаллах, мы продолжим жить здесь. Очень рады видеть Вас здесь.

Президент Ильхам Алиев: Конечно, сейчас каждый уголок Азербайджана - Родина для всех нас, но родной край – это совсем другое.

Житель: Спасибо большое, передавайте привет от нас и Мехрибан ханым.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, обязательно передам. Она тоже передавала вам привет.

Житель: Да хранит Аллах Ваших детей.

Президент Ильхам Алиев: Мы всегда должны знать, что рано или поздно справедливость восторжествует. Просто нужны воля, сила, единство. Наш народ продемонстрировал все эти возвышенные качества.

Другая женщина: И кулак.

Президент Ильхам Алиев: Кулак тоже нужен.

Другая женщина: Пусть не коснутся Вас беды.

Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что время, когда нужен был кулак, больше не вернется.

Другая женщина: Спасибо. Весь Азербайджан стоит за Вами.

Президент Ильхам Алиев: Но если кто-то проявит враждебность по отношению к Азербайджану, кулак вновь будет наготове.

Житель: Да упокоит Аллах душу Гейдара Алиева. Да дарует Аллах Вам крепкое здоровье.

Президент Ильхам Алиев: Аллах рехмет элясин.

Другая женщина: Да упокоит Аллах души наших шехидов, благодаря им мы находимся здесь. Пусть их матери простят нас. Аминь. Склоняем головы перед матерями шехидов, пусть Аллах дарует им терпение.

Президент Ильхам Алиев: Да, аминь.

Житель: Мы безгранично благодарны Вам. Нет слов, чтобы передать наши чувства.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Вы приехали сейчас из Хырдалана – как-никак это большой город, – не скучаете здесь?

Жители: Нет, все прекрасно.

Житель: Господин Президент, эти 35 лет мы жили с тоской, теперь мы на родной земле. Спасибо Вам большое. Ваш сегодняшний приезд стал для нас особенным подарком. Большое спасибо.

Жительница: Я была молодой, комсомолкой, Ваш отец всегда приезжал в Шушу. Все мы с радостью торопились на встречу с ним. Прямо в эту секунду вспомнила его. Да упокоит Аллах его душу. Вы – продолжатель его дела, мы всегда стоим за Вами. Большое спасибо. Гейдар-баба и наш дедушка.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, да упокоит Аллах его душу. Да, уходя из жизни, он, как вы знаете, оставил завещание. Мы выполнили его завет, восстановили справедливость.

Другая жительница: Вы выполнили его завет, спасибо Вам большое. Да дарует Аллах Вам долгих лет жизни.

Президент Ильхам Алиев: Видишь, и наша маленькая Гюляр аплодирует.

Житель: Гейдар Алиев отдал приказ - как командир, и этот приказ был выполнен. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Так и есть.

Житель: Мы рядом с Вами, мы всегда рядом с «Железным кулаком».

Президент Ильхам Алиев: Наш народ проявил такое единство, какого в новейшей истории не демонстрировал ни один другой народ. Именно в этом главная причина нашей Победы. Кулак также является символом единства и силы. И то, и другое мы продемонстрировали.

Житель: Полководец на своем месте, господин Президент. Этот кулак тоже на месте. Спасибо, да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Давайте сфотографируемся вместе.

Х Х Х

В заключение была сделана фотография.