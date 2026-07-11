По информации Центрального телевидения Китая, из-за разрушительного циклона, скорость ветра которого достигает 40 м/с, на востоке страны уже эвакуированы почти 2 миллиона человек.

Мощный тайфун "Бави" привел к массовым сбоям в авиасообщении на территории Китая. Как сообщило Центральное телевидение Китая, из-за неблагоприятных погодных условий авиаперевозчики запланировали отмену более 2,8 тысячи внутренних рейсов на 12 июля. При этом масштабные задержки начались накануне: по состоянию на вечер 11 июля авиакомпании уже были вынуждены отложить вылет более 1,3 тысячи рейсов. Пассажирам настоятельно рекомендуется внимательно отслеживать текущие погодные условия и актуальный статус своих вылетов.

Стихийное бедствие напрямую затронуло восточные регионы страны. Тайфун "Бави" обрушился на побережье восточной провинции Чжэцзян в 23:20 по местному времени (17:20 по бакинскому времени). В момент выхода циклона на сушу в районе города Тайчжоу фиксировалась экстремальная скорость ветра, достигавшая 40 м/с. В связи с высокой угрозой для жизни населения и масштабными разрушениями, в восточных районах Китая до прихода стихии были экстренно эвакуированы почти 2 миллиона человек.