Euronews: Культурная дипломатия: как в Азербайджане веками сосуществуют различные религии

Азербайджан активно продвигает многовековые традиции религиозного сосуществования как фундаментальную часть своей национальной идентичности и инструмент культурной дипломатии.

Об этом рассказывается в специальном репортаже телеканала Euronews. «Мусульманские, христианские и еврейские общины на протяжении многих поколений живут здесь бок о бок в атмосфере взаимного уважения. В столице страны, Баку, синагоги, церкви и мечети расположены в непосредственной близости друг от друга, подчеркивая мультикультурный характер города.

Местная Католическая церковь активно обслуживает как экспатов, так и местных жителей, а её руководство регулярно встречается с Шейх-уль-исламом, главами православной и еврейской общин для поддержания межконфессионального диалога», - говорится в репортаже. Христианское наследие страны наглядно иллюстрируют исторические памятники и древние храмы в регионах, включая Шеки и Гах, которые бережно охраняются государством, отмечают авторы.

«Правительство Азербайджана также инвестирует в реставрацию культовых сооружений и укрепляет международные связи в гуманитарной сфере. Важным шагом в этом направлении стало подписание соглашения с Ватиканом в сентябре 2025 года. Этот меморандум предусматривает совместную работу по оцифровке и реставрации уникальных исторических рукописей, что подтверждает статус Баку как значимого партнера Святого Престола в сфере сохранения мирового культурного наследия», говорится в видео.