Закир Гасанов принял участие в церемонии выпуска военных курсов в Турции с участием Эрдогана
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках рабочего визита в Турцию принял участие вместе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в церемонии выпуска курсантов.
Как сообщает Министерство обороны, в ходе визита глава оборонного ведомства также принял участие в церемонии выпуска слушателей курса "Управление объединенным штабом" Объединенного военного института Национального университета обороны Турции, а также курсов "Управление штабом" институтов Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-морских сил.
Выступивший на мероприятии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил выпускников и пожелал им успехов в дальнейшей службе.
Генерал-полковник Закир Гасанов вручил дипломы азербайджанским военнослужащим, успешно завершившим обучение.
После прикрепления эмблем выпуска к символическому пню выпускникам были вручены сертификаты.
В заключение была сделана памятная фотография.