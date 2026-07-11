В столице проведен очередной внутренний субботник

Благодаря успешной политике главы государства Ильхама Алиева, росту внимания и заботы о нашей столице, сегодня Баку развивается и хорошеет день ото дня.

Об этом говорится в сообщении Исполнительной власти города Баку.

Это особо отмечают как жители города, так и многочисленные иностранные гости столицы. Они также подчеркивают чистоту города. Цветы, высаженные в парках, вдоль улиц и проспектов, и созданные красивые композиции радуют глаз и придают Баку особую красоту.

С целью сохранения и развития этой чистоты и красоты Исполнительная власть города Баку регулярно проводит в столице внутренние субботники по уборке. С целью дальнейшего повышения санитарно-экологического уровня города 11 июля был проведен очередной внутренний субботник.

В ходе субботника, наряду с проспектами и улицами в центре города, были вымыты и капитально убраны улицы столичных поселков. С утренних часов техника служб коммунального хозяйства Исполнительной власти города Баку осуществляла мытье улиц с использованием моющих средств, безвредных для растений и живых организмов.

Также было проведено мытье краев тротуаров, бордюров, фонарных столбов, перил, скамеек в парках и местах отдыха, проведены работы по очистке во дворах и жилых кварталах. Были очищены витрины расположенных вдоль дорог объектов общественного питания, торговли и других ведомств, на прилегающих территориях наведен порядок.

Сотрудники Объединения озеленительного хозяйства города Баку в течение дня также очищали от пыли и грязи деревья и зеленые насаждения вдоль дорог и проспектов, оказывали им агротехнический уход, обрезали поврежденные ветки. В то же время были высажены разноцветные цветы и созданы композиции из них.

В целом, масштабные работы по уборке, охватившие все районы столицы, внесли свой вклад в дальнейшее улучшение санитарного состояния города Баку.