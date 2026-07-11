 В Азовском море под удар украинских дронов попало судно с азербайджанским экипажем — ВИДЕО | 1news.az | Новости
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В Азовском море под удар украинских дронов попало судно с азербайджанским экипажем — ВИДЕО

First News Media13:35 - Сегодня
В Азовском море под удар украинских дронов попало судно с азербайджанским экипажем — ВИДЕО

10 июля во время ударов украинских беспилотников по судам в Азовском море под обстрел попал сухогруз, управляемый азербайджанским экипажем.

В результате атаки дронов у судна под названием «Turbo SM» повреждены носовая часть и палуба, а также оторван кормовой якорь.

«Turbo SM» — это сухогруз, который ходит под флагом Коморских Островов. В момент атаки БПЛА он находился на стоянке в порту Азов. Капитан судна, его помощники и все остальные члены экипажа являются гражданами Азербайджана. К счастью, на борту «Turbo SM» никто не пострадал. За несколько минут до того, как сухогруз подвергся удару, наши соотечественники на борту снимали на видео атаки беспилотников на соседние корабли.

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