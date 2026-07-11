Пашинян требует от экс-депутата свыше $16 тыс. за клевету и оскорбления в свой адрес

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в суд на экс-депутата от своей партии ("Гражданский договор") Софию Овсепян и бывшего коллегу по парламентской фракции "Елк", главу партии "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна.

Данные об этом представлены на портале судебной информации Datalex.

Пашинян требует у Овсепян извинений за высказывания в интервью изданию "Грапарак", опубликованном вскоре после выборов. В интервью Овсепян, в частности, заявила: "Я давно знаю этого подонка и знала, как он нарисует результаты выборов". Овсепян также заявила: "Пашинян поспешил объявить себя победителем, он очень хорошо знал, как нарисует все это".

В иске Пашиняна содержится требование об извинениях за оскорбительные заявления и об опровержении указанных обвинений (в фальсификации выборов — ред.) на сетевых ресурсах издания "Грапарак" или в какой-либо газете, имеющей тираж минимум в 5 тысяч экземпляров и распространяющейся на всей территории Армении.

В качестве компенсации за оскорбления Пашинян требует 2 млн драмов ($5,4 тыс.), за клевету — 4 млн ($10,8 тыс.).

Иск против Марукяна опубликован в неполном виде, требования по нему не указаны. Указано только основание для иска — это видео в телеграм-канале Марукяна, также опубликованное вскоре после выборов. В этом видео Марукян обвиняет власти в лице Пашиняна в том, что на ряде избирательных участков голоса "Просвещенной Армении" не были засчитаны. По словам Марукяна, хотя его партия и не проходила в парламент, она могла преодолеть барьер, позволяющий получать государственное финансирование, чего Пашинян не хотел, желая распределить эти средства между своими прокси-партиями. Премьер-министра и главу ЦИК Марукян назвал "мелкими фальсификаторами".

Напомним, 7 июня в Армении состоялись парламентские выборы, победу в которых одержала партия «Гражданский договор», лидер которой, Никол Пашинян, получил право занять должность премьер-министра.

Источник: Sputnik Армения