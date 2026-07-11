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Общество

В воскресенье в Азербайджане ожидается до 38 градусов жары

First News Media14:50 - Сегодня
В воскресенье в Азербайджане ожидается до 38 градусов жары

В Баку и на Абшеронском полуострове 12 июля ожидается преимущественно сухая погода.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, днем северо-западный ветер будет временами усиливаться. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 30-34° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет 70-80%, днем — 50-55%.

В большинстве районов Азербайджана также ожидается преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди, интенсивные осадки, грозы и град. Ночью и утром в отдельных горных районах ожидается туман. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 33-38° тепла, в горных районах ночью — 13-18°, днем — 23-28°, в некоторых местах до 32° тепла.

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