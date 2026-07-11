Ильхам Алиев: Жизнь переселенца уже осталась в прошлом

Жизнь переселенца уже осталась в прошлом, теперь вы будете с гордостью жить и созидать на родной карабахской земле, заботиться о старших, аксакаллах, детях.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 июля во время встречи с жителями, вернувшимися в село Кичик Галадереси в Шушинском районе.

"Поздравляю вас с возвращением на родную карабахскую землю. Желаю вам здоровья, вы много лет жили в разных местах с тоской по родному краю", - сказал глава государства.

Ильхам Алиев напомнил, что две недели назад мы отмечали День Вооруженных Сил: "Наша славная Армия проявила большой героизм как во Второй Карабахской войне, так и в антитеррористической операции, да упокоит Аллах души всех наших шехидов".

Президент отметил, что село Галадереси было освобождено 3 года назад – в сентябре 2023 года: "Я уверен, что за время от Второй Карабахской войны до антитеррористической операции люди, жившие тогда на оккупированных территориях, тоже надеялись, что наступит день, когда мы вернемся на эти земли".

Источник: Report