США завершили третью за неделю серию ударов по Ирану
Американские военные завершили третью за неделю серию ударов по Ирану.
Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.
"CENTCOM завершил третий раунд ударов по Ирану на этой неделе", — говорится в публикации.
Согласно заявлению командования, удары были нанесены в ответ на атаку Ирана на коммерческое судно в Ормузском проливе.
Всего в ночь на воскресенье американские военные атаковали около 140 военных целей на территории Ирана.
Источник: Report
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