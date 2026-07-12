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США завершили третью за неделю серию ударов по Ирану

First News Media09:40 - Сегодня
США завершили третью за неделю серию ударов по Ирану

Американские военные завершили третью за неделю серию ударов по Ирану.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

"CENTCOM завершил третий раунд ударов по Ирану на этой неделе", — говорится в публикации.

Согласно заявлению командования, удары были нанесены в ответ на атаку Ирана на коммерческое судно в Ормузском проливе.

Всего в ночь на воскресенье американские военные атаковали около 140 военных целей на территории Ирана.

Источник: Report

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