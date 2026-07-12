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ГЭЦ провел вступительный экзамен по I и IV группам специальностей - ОБНОВЛЕНО

First News Media13:50 - Сегодня
ГЭЦ провел вступительный экзамен по I и IV группам специальностей - ОБНОВЛЕНО

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел вступительные экзамены для I и IV групп специальностей (в том числе по предмету "география" для абитуриентов, выбравших обе подгруппы DT и TC III группы).

Как передает ГЭЦ, экзамены были организованы в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Уджаре, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Губе и Хачмазе.

Для проведения экзаменов были выделены 153 экзаменационных здания и 2658 аудиторий. К организации экзаменов были привлечены 153 старших руководителя, 429 руководителей экзаменов, 3304 наблюдателя, 482 сотрудника пропускного режима и 153 представителя зданий.

Для координации экзаменационного процесса в ГЭЦ работал оперативный штаб. Поддерживалась постоянная связь с экзаменационными зданиями, ход экзаменов находился под контролем. Во всех зданиях экзамены прошли в соответствии с инструкциями, участникам были созданы необходимые условия для демонстрации своих знаний.

По предварительным данным, у 12 человек были обнаружены мобильные телефоны, в связи с чем они были удалены с экзамена. Напоминается, что результаты абитуриентов, допустивших нарушения правил, аннулируются, а сами они не допускаются к конкурсу в высшие и средние специальные учебные заведения.

Ожидалось участие 36 356 абитуриентов.

В экзамене также приняли участие 65 абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья (незрячие, с детским церебральным параличом, нарушением слуха и другими особенностями). Для них были выделены специальные аудитории, а незрячим участникам с нарушением функций организма на 81–100% были назначены индивидуальные наблюдатели. Для абитуриентов с ограниченной подвижностью были созданы условия для беспрепятственного доступа в здания и аудитории. Кроме того, для наблюдателей, работающих с такими участниками, был проведен специальный инструктаж.

Отметим, что сегодня в 15:00 на YouTube-канале ГЭЦ состоится прямая трансляция, в ходе которой ответственные сотрудники и эксперты центра дадут подробные разъяснения по использованным тестовым заданиям, а также представят правильные ответы на задания закрытого и кодируемого открытого типов.

Абитуриенты смогут задать интересующие их вопросы в комментариях под соответствующей трансляцией на YouTube.

С 13 июля в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и материалов.

Поскольку проверка заданий открытого типа требует времени, результаты экзаменов планируется объявить через две недели.

10:00

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительные экзамены (вторая попытка) в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей.

Также состоится экзамен (вторая попытка) по географии для абитуриентов, выбравших обе подгруппы DT и TC III группы специальностей.

Как передает ГЭЦ, экзамены будут организованы в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Уджаре, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Губе и Хачмазе.

Экзамены начнутся в 10:00. В 09:45 завершится пропускной режим, после чего опоздавшие участники не будут допущены в экзаменационные здания.

Для удобного входа участников в экзаменационные здания установлено разное время прибытия, которое указано в пропускном листе. В связи с этим абитуриентам рекомендуется прибыть в указанное в пропуске время.

На экзамен необходимо принести следующие документы:

пропускной лист;

оригинал документа, удостоверяющего личность.

Граждане Азербайджана (в том числе участники младше 16 лет) должны предъявить удостоверение личности. Иностранные граждане и лица без гражданства — документ, выданный Государственной миграционной службой, а иностранцы, получившие статус беженца, и члены их семей — удостоверение беженца.

Участники, в удостоверении личности которых отсутствует фотография, помимо указанных документов должны представить справку из образовательного учреждения с вклеенной фотографией размером 3×4 см, заверенной печатью.

Всего для проведения экзаменов выделены 153 экзаменационных здания и 2 658 аудиторий. К организации экзаменов привлечены 153 старших руководителя, 429 руководителей экзамена, 3 304 наблюдателя, 482 сотрудника пропускного режима и 153 представителя зданий.

Ожидается участие 36 356 абитуриентов, в том числе 24 997 — по I группе специальностей, 5 302 — по IV группе, а также 6 057 человек, сдающих экзамен по географии для поступления в обе подгруппы DT и TC III группы специальностей.

В экзаменах также примут участие 65 абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья (незрячие, лица с детским церебральным параличом, нарушением слуха и другими особенностями). Для них выделены специальные аудитории, а незрячим с нарушением функций организма на 81–100% назначены индивидуальные наблюдатели. Для участников с ограниченной подвижностью созданы необходимые условия для доступа в экзаменационные здания и аудитории. Кроме того, для наблюдателей, работающих с участниками с ограниченными возможностями здоровья, проведены специальные тренинги.

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