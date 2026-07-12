ЦАХАЛ нанес удар по оружейному объекту ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по объекту радикального палестинского движения ХАМАС по производству оружия в районе города Газа на севере сектора и демонтировала его.

Как сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале, удар был нанесен в момент подготовки теракта против израильских военных и гражданских лиц. По данным ЦАХАЛ, ХАМАС нарушило соглашение о прекращении огня, попытавшись восстановить свой военный потенциал. Перед операцией израильская сторона предприняла шаги по уменьшению ущерба гражданскому населению, задействовав высокоточные боеприпасы и наблюдение с воздуха.