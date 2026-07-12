Строительство железной дороги Китай—Кыргызстан—Узбекистан вступило в активную фазу, усиливая развитие Среднего коридора

Проект строительства железной дороги Китай—Кыргызстан—Узбекистан перешел в активную фазу.

Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызстана, подписаны основные международные и инвестиционные соглашения, определен генеральный подрядчик и обеспечено финансирование. В настоящее время ведется строительство тоннелей, мостов и других объектов инфраструктуры.

Железная дорога протяженностью около 480 километров станет важным элементом евразийской транспортной сети и будет способствовать дальнейшему развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), который проходит через Центральную Азию, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в направлении Европы.

Ожидается, что новый маршрут повысит связанность региона, расширит возможности доставки грузов между Китаем и Европой в обход традиционных направлений и укрепит транзитный потенциал стран Средней Азии и Южного Кавказа, включая Азербайджан как один из ключевых узлов Среднего коридора.