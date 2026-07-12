Греческие СМИ: Израиль пересмотрел подход к признанию так называемого «геноцида армян» под влиянием ухудшения отношений с Турцией

Решение Израиля о признании так называемого «геноцида армян» стало следствием кардинального изменения региональной обстановки и резкого ухудшения отношений с Турцией, пишет греческое издание ProtoThema.

В публикации отмечается, что на протяжении десятилетий израильские власти воздерживались от официального признания, стремясь не подрывать отношения с Анкарой. Однако на фоне нынешнего кризиса в израильско-турецких отношениях правительство изменило свою позицию.

Издание напоминает, что инициатором решения выступил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, назвавший признание «моральным и историческим долгом». При этом решение кабинета министров еще должно быть утверждено Кнессетом.

ProtoThema также обращает внимание, что этот шаг уже вызвал резкую реакцию Турции, которая назвала его политически мотивированным и отвергла использование термина «геноцид» в отношении событий 1915 года.