Гонконг отменяет более 100 рейсов из-за тайфуна «Бави»

Гонконг отменил более 130 внутренних авиарейсов в минувшие сутки из-за мощного тайфуна «Бави».

Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Согласно информации, 11 июля не вылетели 64 прибывающих и 71 убывающий рейс. В основном это были авиарейсы между Гонконгом и городами Тайбэй, Гаосюн и Шанхай, а также в Осаку, Токио и Нагою. Возобновление воздушного сообщения будет зависеть от погоды в этих городах.

Кроме того, 11 июля были отменены 10 рейсов высокоскоростных поездов, соединяющих Гонконг с Шанхаем, Фучжоу и Гуанчжоу. Еще восемь рейсов высокоскоростных поездов, запланированных на 12 июля, также отменены.

Отметим, что мощный тайфун «Бави», несущий проливные дожди и ветер скоростью до 50 м/с, обрушился вчера на юг Японии и Тайвань, а также затронул материковую часть Китая.