«Солнце ударило в глаза»: водитель автобуса Загатала — Баку об аварии

Как мы сообщали ранее, перевернулся крупногабаритный пассажирский автобус, следовавший по маршруту Загатала — Баку.

Водитель автобуса рассказал о случившемся.

Он так описал момент аварии:

«Я ехал со стороны ресторана, рассвет только-только наступал. Солнце ударило в глаза, и я не понял, как все произошло. Возможно, это было из-за усталости, но в какой-то момент я просто осознал, что потерял управление. Хотя автобус рассчитан на 51 место, он не был полностью заполнен, внутри находилось примерно 30–35 человек. Я езжу по этой дороге каждый день. Уже долгое время работаю на этом маршруте, и до сих пор ничего подобного не случалось».

Источник: BAKU.WS