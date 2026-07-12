В Катаре заявили о готовности к ответным действиям после ударов Ирана на основании статьи 51 Устава ООН

Министерство иностранных дел Катара заявило, что эмират оставляет за собой право на ответные действия после ракетных ударов со стороны Ирана. Внешнеполитическое ведомство Дохи подчеркнуло, что ответные меры будут приниматься на основании статьи 51 Устава ООН.

В официальном заявлении МИД эмирата подчеркивается, что Доха возлагает на Тегеран полную юридическую ответственность за данные нападения и все их последствия. Катарская сторона также решительно осудила удары по территориям Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Омана и Кувейта, назвав действия иранской стороны вопиющим нарушением суверенитета и принципов добрососедства. В ведомстве призвали немедленно прекратить военные действия в регионе и вернуться к дипломатическому диалогу.

Воздушные атаки с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов были зафиксированы 12 июля в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане. Над территорией Катара ракетный удар был отражен средствами ПВО. В результате падения обломков перехваченных воздушных целей пострадали три человека, среди которых есть ребенок.