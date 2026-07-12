 Погода в Азербайджане на 13 июля: Баку без осадков, в горах возможны дожди и град | 1news.az | Новости
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Общество

Погода в Азербайджане на 13 июля: Баку без осадков, в горах возможны дожди и град

First News Media17:23 - Сегодня
Погода в Азербайджане на 13 июля: Баку без осадков, в горах возможны дожди и град

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет в основном без осадков. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Информацию об этом распространила Национальная гидрометеорологическая служба.

Температура воздуха ночью составит 20–25°, днем — 30–35° тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет 70–80%, днем — 50–55%.

На пляжах Абшерона ожидается умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды составит 24–26° тепла.

В районах Азербайджана погода также преимущественно будет без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром в ряде горных районов ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22–27°, днем — 34–39° тепла, в горах ночью — 14–18°, днем — 23–28°, местами до 32–35° тепла.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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