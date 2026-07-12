Сегодня исполняется 86 лет со дня рождения известного композитора Рухангиз Гасымовой

Сегодня исполняется очередная годовщина со дня рождения заслуженного деятеля искусств Азербайджана, известного композитора Рухангиз Гасымовой. Напоминаем ключевые вехи биографии и творческого пути выдающегося деятеля культуры, родившейся 12 июля 1940 года в Баку и ушедшей из жизни 9 октября 2022 года в Гонконге.

Рухангиз Гасымова родилась в Баку, где на протяжении многих лет успешно совмещала деятельность звукорежиссера и композитора на Азербайджанском государственном телевидении и радио. Помимо музыкального таланта, она обладала выраженным литературным даром. Ее рассказы в разные годы активно публиковались в авторитетных печатных изданиях республики, включая газету Ədəbiyyat və incəsənət, а также журналы Azərbaycan и Ulduz. Также она заявила о себе в документально-мемуарном жанре, став автором книги "Музей моего дедушки".

В музыкальном наследии композитора особое место занимает множество эстрадных и академических песен. Наиболее значимыми вехами ее сценического творчества стали музыкальное оформление к спектаклю "Колодец" (1995) и известная музыкальная сказка "Золотой мальчик" (1999). Многолетняя плодотворная работа Рухангиз Гасымовой получила высокую государственную оценку: 16 сентября 2005 года ей было присвоено почетное звание "Заслуженный деятель искусств Азербайджанской Республики". В последующие годы ее вклад в культуру был отмечен персональной стипендией (30 декабря 2015 года) и Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики (17 сентября 2019 года). Выдающийся композитор, у которой осталось двое детей — Илькин и Джанана, похоронена на Ясамальском кладбище в Баку рядом со своими близкими.

Источник: Oxu.Az