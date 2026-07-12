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Сегодня исполняется 86 лет со дня рождения известного композитора Рухангиз Гасымовой

First News Media17:35 - Сегодня
Сегодня исполняется 86 лет со дня рождения известного композитора Рухангиз Гасымовой

Сегодня исполняется очередная годовщина со дня рождения заслуженного деятеля искусств Азербайджана, известного композитора Рухангиз Гасымовой. Напоминаем ключевые вехи биографии и творческого пути выдающегося деятеля культуры, родившейся 12 июля 1940 года в Баку и ушедшей из жизни 9 октября 2022 года в Гонконге.

Рухангиз Гасымова родилась в Баку, где на протяжении многих лет успешно совмещала деятельность звукорежиссера и композитора на Азербайджанском государственном телевидении и радио. Помимо музыкального таланта, она обладала выраженным литературным даром. Ее рассказы в разные годы активно публиковались в авторитетных печатных изданиях республики, включая газету Ədəbiyyat və incəsənət, а также журналы Azərbaycan и Ulduz. Также она заявила о себе в документально-мемуарном жанре, став автором книги "Музей моего дедушки".

В музыкальном наследии композитора особое место занимает множество эстрадных и академических песен. Наиболее значимыми вехами ее сценического творчества стали музыкальное оформление к спектаклю "Колодец" (1995) и известная музыкальная сказка "Золотой мальчик" (1999). Многолетняя плодотворная работа Рухангиз Гасымовой получила высокую государственную оценку: 16 сентября 2005 года ей было присвоено почетное звание "Заслуженный деятель искусств Азербайджанской Республики". В последующие годы ее вклад в культуру был отмечен персональной стипендией (30 декабря 2015 года) и Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики (17 сентября 2019 года). Выдающийся композитор, у которой осталось двое детей — Илькин и Джанана, похоронена на Ясамальском кладбище в Баку рядом со своими близкими.

Источник: Oxu.Az

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