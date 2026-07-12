Очень странные дела в Пенсильвании: жители штата засняли «рваное торнадо»

Жители штата Пенсильвания (США) засняли над крышами жилых домов необычное атмосферное явление, визуально напоминающее рваное торнадо.

На самом деле очевидцы столкнулись с процессом формирования облаков «скад» (scud) — низких «рваных» фрагментов, образующихся под грозовыми тучами во влажном и турбулентном воздухе.

Необычный визуальный эффект возникает из-за специфического движения воздушных масс. Такие облака со стороны выглядят так, будто втягивают в себя окружающий воздух и интенсивно вращают его. Именно из-за этого свойства они становятся крайне похожими на воронку реального торнадо, что и ввело местных жителей в заблуждение.