В Баку почтили память национальных героев Полада Гашимова и Ильгара Мирзоева

В годовщину Товузских боев в Баку почтили память национальных героев Азербайджана — генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Военнослужащие Бакинского военного колледжа, действующего в структуре Национального университета обороны, посетили могилы шехидов, возложили к ним цветы и почтили их память.

Во время церемонии минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, а также всех шехидов, отдавших жизнь за Родину. Затем были прочитаны молитвы за упокой их душ.

Участникам мероприятия рассказали о жизненном пути Полада Гашимова и Ильгара Мирзоева, подчеркнув, что их мужество и самоотверженность служат примером для молодых военнослужащих.

В Министерстве обороны также отметили, что за проявленный героизм шехиды были посмертно удостоены государственных наград, а семьи погибших военнослужащих находятся под постоянной заботой государства.

Источник: Media.az