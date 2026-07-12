Германия оплатит закупку 50 тысяч украинских БПЛА Shrike для ВСУ

Германия профинансирует закупку 50 тысяч ударных беспилотников для нужд сил обороны Украины. Речь идет о FPV-дронах Shrike производства крупной украинской оборонной компании SkyFall.

Контракт стоимостью около 90 миллионов евро станет одной из крупнейших открытых сделок западного правительства по закупке беспилотных систем для Украины. Поставляемые БПЛА оснащены специализированным программным обеспечением от американской технологической компании Auterion, которое позволяет аппаратам в автономном режиме отслеживать и поражать движущиеся цели на финальной фазе полета, снижая эффективность средств РЭБ.

Генеральный директор Auterion Лоренц Майер подтвердил объемы и стоимость данного соглашения, отметив, что часть беспилотников уже передана украинской стороне, а оставшуюся партию планируется отгрузить до конца текущего года. В компании SkyFall подтвердили участие немецкого правительства в сделке, однако отказались раскрывать подробности. Министерства обороны Германии и Украины также воздержались от официальных комментариев, сославшись на соображения оперативной безопасности.

Источник: Reuters