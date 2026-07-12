США нанесли серию ударов по военным объектам Ирана вокруг Ормузского пролива

Вооруженные силы США нанесли серию ударов по иранским ракетным комплексам, системам противовоздушной обороны и военным катерам в районе Ормузского пролива.

Об операции американской армии сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного официального представителя США.

По предварительным данным, целями атаки стали позиции ПВО, ракетные системы, а также маломерные быстроходные катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР), расположенные в нескольких точках вокруг стратегического пролива. Атака была проведена на фоне очередного обострения в регионе, в ходе которого Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявляло, что судоходство по международному водному пути продолжается, несмотря на угрозы Тегерана.